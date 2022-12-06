В столичном лицее «Михаил Когэлничану» появилась многофункциональная спортивная площадка

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Теперь у более чем 1100 учащихся лицея появится больше возможностей для развития на уроках физкультуры и в рамках спортивных секций.

Открытие новой многофункциональной площадки является частью масштабной муниципальной программы, направленной на довузовские образовательные учреждения.

В прошлом году были реабилитированы стадионы на территории 6 учебных заведений, на очереди ещё 7 лицеев. Работы уже начаты в лицеях «Универсул», «Ал. Иоан Куза», «Олимп» и «Петру Заднипру», должны стартовать на территориях лицеев «Георге Менюк», «Данте Алигьери» и «Александр Пушкин».

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