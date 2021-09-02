В столичном лицее им. Николая Гоголя открыли обновлённое футбольное поле (ФОТО)

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У учеников лицея им. Николая Гоголя появилась возможность заниматься спортом на современном безопасном футбольном поле. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, принявший участие в торжественном открытии объекта.

По его словам, для развития спорта в школьную программу введены дополнительные уроки футбола не только здесь, но и в ряде других учебных заведений столицы.

Он напомнил, что с 2020 года совместно с Федерацией футбола Молдовы примария начала работы по восстановлению футбольных полей в 6 довузовских учреждениях Кишинёва – теоретических лицеях «Михай Витязул», «Ливиу Деляну», «Георге Кэлинеску», «Николае Йорга», «Гаудеамус», «Николай Гоголь» и «Григоре Виеру».

На данный момент примария в 4 учреждениях завершила установку платформы, а в лицеях «Николае Йорга» и «Гаудеамус» работы близки к завершению. Также мы намерены в ближайшие 2 года модернизировать больше спортивных площадок в образовательных учреждениях и продвигать спорт даже в небольших классах, – добавил градоначальник.

Кроме того, лицей им. Николая Гоголя является одним из 23 учебных заведений, участвующих в проекте «Энергоэффективность и теплоизоляция государственных учреждений Кишинёва».

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