В столичном лесу нашли труп женщины: полиция просит помощи в её идентификации (ФОТО)

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Бездыханное тело женщины было обнаружено 20 мая в лесу вблизи улицы Мелестиу. Её личность пока не идентифицирована. Полиция просит помощи у граждан в поисках родственников погибшей.

Приметы: приблизительный возраст – 30-35 лет, рост 185-188 см, шатенка, карие глаза, родинка на правой щеке. При ней были найдены пачка сигарет, блистер с валерьянкой, мобильный телефон Samsung Galaxy S5.

Одежда: серая и чёрная кожаная куртки, голубая блузка, красный свитер с надписью “RM 23”, серая майка, чёрные колготы, серые носки, белое нижнее бельё, фиолетовые кроссовки.

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь в установлении личности погибшей, просят звонить по номерам: 022 5211 00, 060033397, 022782323, 079096162 или 112.

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