В столичном Центре для бездомных удвоилось число бенефициаров

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В Центре размещения людей без постоянного места жительства, расположенном на улице Халтей, из-за похолодания удвоилось число бенефициаров. Как уточнил исполняющий обязанности директора Вячеслав Маковей, на данный момент услугами учреждения пользуются 63 человека.

Бенефициары получают тёплую одежду, которую они могут взять с собой при выходе. Одежда предоставляется центру в виде гуманитарной помощи. Кроме того, учреждение приобретает бельё и средства личной гигиены, пишет ipn.md.

Поступившие в центр граждане остаются в течение 14 дней в изоляторе, чтобы не подвергать других бенефициаров риску заражения COVID-19. Вячеслав Маковей уточнил, что 80% – пожилые, нетрудоспособные люди. 13 человек прикованы к постели, а ещё 13 перемещаются только при помощи других людей.

Бенефициары получают личную консультацию или групповую помощь со стороны медсестёр и психолога. Иногда их посещают церковнослужители.

Граждане могут находиться в центре в течение года. Они также могут принимать посетителей с соблюдением мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19, пишет источник.

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