В столичном Ботаническом саду появится “Аллея ООН”

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Инициатива принадлежит коллективу Ботанического сада. Её поддержало Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Как сообщает moldpres.md, создание аллеи приурочено к 75-й годовщине основания ООН и является универсальным призывом к действию для достижения Целей устойчивого развития до 2030 года.

– Республика Молдова является членом Конвенции ООН об изменении климата. Наша страна согласовывает свои усилия с международными стандартами, чтобы сократить выбросы парниковых газов, – подчеркнул министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

Директор Ботанического сада Ион Рошка уточнил, что “Аллея ООН” будет расположена возле центрального входа в парк и заменит берёзовую аллею, пострадавшую несколько лет назад от сильного снегопада, а также от засухи последних двух лет.

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