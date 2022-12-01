В столичном аэропорту задержали объявленного в розыск Интерполом иностранца

В столичном аэропорту задержали объявленного в розыск Интерполом иностранца

Сотрудники Пограничной полиции задержали в Международном аэропорту Кишинёва гражданина Турции, который находился в международном розыске с 2019 года. По данным Интерпола, власти Германии выдали ордер на арест мужчины.

64-летний гражданин Турции был пассажиром рейса “Стамбул-Кишинёв”. Как установили пограничники, он находится в розыске за оборот наркотиков.

Мужчину задержали на 72 часа для выяснения всех обстоятельств.

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