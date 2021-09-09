Хотел провезти пневматическое оружие: в аэропорту задержали гражданина Израиля

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Иностранец намеревался провезти три пневматических пистолета «Байкал» и несколько баллончиков со сжатым воздухом.

49-летний гражданин направлялся в Тель-Авив. Во время проверки багажа ​​рентген выявил в чемодане мужчины оружие.

Как выяснилось, гражданин купил его в приднестровском регионе, где проживает его супруга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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