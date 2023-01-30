В столичном аэропорту прошли пожарно-тактические учения (ВИДЕО)

В столичном аэропорту прошли пожарно-тактические учения (ВИДЕО)

Сегодня утром в пассажирском терминале Международного аэропорта Кишинёва ГИЧС провёл тактические учения по тушению пожара. Целью мероприятия была отработка взаимодействия различных спасательных структур в чрезвычайных ситуациях.

На место предполагаемого возгорания в пассажирском терминале прибыли несколько спасательных и пожарных расчётов. Пассажиров эвакуировали из зоны риска.

Пожарно-спасательные подразделения успешно справились с условным возгоранием, обеспечив безопасность людей.

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