В столичном аэропорту открыли пункт вакцинации от коронавируса

В столичном аэропорту открыли пункт вакцинации от коронавируса

Его инаугурация состоялась сегодня, 26 июля. Пункт будет работать ежедневно с 08.00 до 21.00. 

Он располагается в центральной части здания, между залом вылетов и залом прилётов. Пункт оборудован согласно всем санитарным нормам, в нём доступны вакцины Johnson&Johnson, Pfizer и AstraZeneca. В процессе иммунизации задействованы медицинские кадры из Института матери и ребёнка, Республиканской клинической больницы, Онкологической больницы и Больницы скорой помощи. Получить прививку могут лица старше 18 лет, имеющие прописку в РМ.

Стоит отметить, что за два часа с момента открытия данного пункта в нём были вакцинированы более 70 человек.

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