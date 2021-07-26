В столичном аэропорту открыли пункт вакцинации от коронавируса

0

Его инаугурация состоялась сегодня, 26 июля. Пункт будет работать ежедневно с 08.00 до 21.00.

Он располагается в центральной части здания, между залом вылетов и залом прилётов. Пункт оборудован согласно всем санитарным нормам, в нём доступны вакцины Johnson&Johnson, Pfizer и AstraZeneca. В процессе иммунизации задействованы медицинские кадры из Института матери и ребёнка, Республиканской клинической больницы, Онкологической больницы и Больницы скорой помощи. Получить прививку могут лица старше 18 лет, имеющие прописку в РМ.

Стоит отметить, что за два часа с момента открытия данного пункта в нём были вакцинированы более 70 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.