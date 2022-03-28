В столичной примарии заработала служба «Единое окно»

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Примария начинает реализацию программ «Электронное управление» и «Электронные петиции». Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, с сегодняшнего дня управление официальной корреспонденцией и обращениями, поданными гражданами, будет осуществляться через информационные платформы «Электронное управление» и «Электронные петиции» – систему рассмотрения обращений в электронном формате, без бумаги.

Также в примарии Кишинёва была открыта служба «Единое окно» для обслуживания физических и юридических лиц. Здесь же можно будет подать заявления на получение разрешительных документов в сфере строительства (оформляет Главное управление архитектуры, урбанизма и земельных отношений). Попутно будет запущен «Электронный архив», который будет включать в себя историю функционирования платформ «Электронное управление» и «Электронные петиции».

– С запуском этих платформ работа профильных сотрудников будет лучше организована и, соответственно, услуги, оказываемые населению, будут более качественными. Персонал, внедряющий указанные системы, прошёл обучение в Центре информационных технологий в финансах и Службе информационных технологий и кибербезопасности, — уточнил примар.

Чебан также отметил, что в течение 6 месяцев платформы «Электронное управление» и «Электронные петиции» будет функционировать в режиме тестирования.

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