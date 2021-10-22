В столичной примарии обсудили проекты для сектора Центр

В столичной примарии обсудили проекты для сектора Центр

Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл заседание с руководством претуры сектора Центр, в ходе которого они обсудили инфраструктурные проекты, реализация которых начнётся в следующем году.

Речь идёт о дальнейшем восстановлении тротуаров в историческом центре столицы, ремонте подъездов к дворам и социальным учреждениям, восстановлении зелёных зон возле многоквартирных домов, ремонте подземных переходов, обустройстве парковочных мест, определении и обустройстве пешеходных улиц и многих других проектах и намерениях.

Все проекты будут включены в бюджет на следующий год. Существуют также многолетние проекты, предполагающие масштабные работы. Мы продолжим работать, чтобы изменения к лучшему почувствовали все жители столицы, – заверил градоначальник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md