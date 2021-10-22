В столичной примарии обсудили проекты для сектора Центр

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл заседание с руководством претуры сектора Центр, в ходе которого они обсудили инфраструктурные проекты, реализация которых начнётся в следующем году.

Речь идёт о дальнейшем восстановлении тротуаров в историческом центре столицы, ремонте подъездов к дворам и социальным учреждениям, восстановлении зелёных зон возле многоквартирных домов, ремонте подземных переходов, обустройстве парковочных мест, определении и обустройстве пешеходных улиц и многих других проектах и намерениях.

Все проекты будут включены в бюджет на следующий год. Существуют также многолетние проекты, предполагающие масштабные работы. Мы продолжим работать, чтобы изменения к лучшему почувствовали все жители столицы, – заверил градоначальник.

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