В столичной больнице появился колоноскоп последнего поколения

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Пациентам, госпитализированным в отделение колоректальной хирургии Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги, доступен новый метод диагностики рака толстой и прямой кишки. Это стало возможным благодаря закупленному учреждением колоноскопу последнего поколения.

По данным Минздрава, с помощью данного прибора врачи могут определять воспалительные, в том числе онкологические заболевания толстой кишки на ранних стадиях. Новый колоноскоп позволяет проводить осмотр толстой кишки, забор некоторых тканей, а также удаление патологических образований, недоступных при использовании ректоскопа, пишет moldpres.md.

Аппарат был приобретён за счёт средств фондов обязательного медицинского страхования, отметили в Минздраве.

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