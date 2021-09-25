В столичной больнице открыли новое ковид-отделение для детей

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Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом среди детей было принято решение открыть ковид-отделение в детской муниципальной больнице им. В. Игнатенко. По словам врачей, за три дня после его открытия примерно 16 из 32 койко-мест уже были заняты.

В новое отделение госпитализируют не только детей, проживающих в столице, но и в районах. Возраст пациентов – от нескольких месяцев до 17 лет, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что на этой неделе также было открыто ковид-отделение в муниципальной больнице им. Е. Коцага вместительностью 18 койко-мест. В настоящее время в отделении свободных мест уже нет.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Молдове коронавирусом переболели 16 тыс. детей.

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