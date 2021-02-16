В столичной библиотеке имени Ломоносова появилась новая мебель (ФОТО)

В столичной библиотеке имени Ломоносова появилась новая мебель (ФОТО)

Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Он уточнил, что в ближайшие дни новые стеллажи заполнят книгами.

В 2020 году сделали капитальный ремонт правого крыла библиотеки, отремонтировали фасад и благоустроили прилегающие территории. В текущем году планируем сделать капитальный ремонт уже левого крыла, – написал Витнянский.

Для завершения всего объёма ремонтных работ в библиотеке было выделено 2,7 млн леев.

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