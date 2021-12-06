В столице злоумышленники сбывали фальшивые доллары. Их задержала полиция (ВИДЕО)

В столице злоумышленники сбывали фальшивые доллары. Их задержала полиция (ВИДЕО)

Правоохранители задержали двух жителей Кишинёва, пустивших в обращение 2400 фальшивых долларов.

В течение четырех месяцев сотрудники полиции и прокуратуры вели наблюдение за ранее судимым 38-летним мужчиной и его 48-летней сообщницей. Они обменивали в валютных кассах поддельные 100-долларовые банкноты.

В результате обыска в домах подозреваемых были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и SIM-карты, которые использовались в противоправных целях.

Согласно действующему законодательству, задержанным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md