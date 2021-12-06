В столице злоумышленники сбывали фальшивые доллары. Их задержала полиция (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали двух жителей Кишинёва, пустивших в обращение 2400 фальшивых долларов.

В течение четырех месяцев сотрудники полиции и прокуратуры вели наблюдение за ранее судимым 38-летним мужчиной и его 48-летней сообщницей. Они обменивали в валютных кассах поддельные 100-долларовые банкноты.

В результате обыска в домах подозреваемых были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и SIM-карты, которые использовались в противоправных целях.

Согласно действующему законодательству, задержанным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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