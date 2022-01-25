В столице злоумышленники напали на прохожего и ограбили его

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Инцидент произошёл накануне на улице Алеку Руссо в столичном секторе Чеканы.

По словам потерпевшего, неизвестные напали на него и, угрожая физической расправой, отобрали телефон Xiaomi Redmi 7, стоимость которого составляет 2000 леев. После этого преступники скрылись в неизвестном направлении, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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