В столице злоумышленники напали на прохожего и ограбили его

В столице злоумышленники напали на прохожего и ограбили его

Инцидент произошёл накануне на улице Алеку Руссо в столичном секторе Чеканы. 

По словам потерпевшего, неизвестные напали на него и, угрожая физической расправой, отобрали телефон Xiaomi Redmi 7, стоимость которого составляет 2000 леев. После этого преступники скрылись в неизвестном направлении, передаёт deschide.md. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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