В столице злоумышленник угнал машину пенсионера, чтобы сдать её в металлолом (ВИДЕО)

0

В полицию сектора Ботаники обратился 75-летний мужчина. Он сообщил об угоне автомобиля. Машина была припаркована на бульваре Куза-Водэ.

Ущерб владелец оценил в 40 000 леев. Вскоре угнанную машину обнаружили на одной из улиц города. Подозреваемый был также идентифицирован и задержан. 24-летний уроженец Дрокиевского района рассказал, что угнал автомобиль, чтобы разобрать на запчасти и сдать в пункт приёма металлолома.

Полиция возбудила уголовное дело. Правонарушителю грозит штраф в размере до 32 500 леев, от 120 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 2 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.