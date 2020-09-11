В столице женщину сбили на зебре: водитель пытался скрыться с места ДТП (ВИДЕО)

В столице женщину сбили на зебре: водитель пытался скрыться с места ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении улиц Вадул-луй-Водэ и Мария Дрэган. Женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль. На место ЧП прибыла скорая помощь.

Видео с места аварии было опубликовано в социальной сети. По словам автора публикации, водитель пытался скрыться с места аварии, но его остановили прохожие. Пострадавшая была обездвижена, передаёт publika.md.

На место происшествия прибыл экипаж полиции. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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