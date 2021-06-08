В столице женщина нашла чужую банковскую карту и потратила деньги (ВИДЕО)

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43-летнюю жительницу столицы задержали за кражу.

В конце апреля в полицию обратился 22-летний молодой человек и сообщил о пропаже крупной суммы денег с банковской карты. Как выяснилось, потерпевший потерял портмоне. Подозреваемая нашла карту и с её помощью совершила несколько покупок на общую сумму 8 800 леев.

Злоумышленницу задержали, она призналась в содеянном. За кражу ей грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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