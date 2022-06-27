В столице за неделю выявили более 420 случаев инфекционных заболеваний

В столице за неделю выявили более 420 случаев инфекционных заболеваний

На прошлой неделе в столице было зарегистрировано более 420 случаев инфекционных заболеваний и отравлений. Об этом сообщил начальник Главного управления медицинской и социальной помощи муниципия Кишинёв Борис Гылкэ.

Он отметил, что в летний период инфекционные заболевания, как правило, активизируются, передает moldpres.md.

– В медицинских учреждениях зарегистрирован 21 случай энтеровирусной инфекции, 115 случаев гастроэнтероколита, 11 случаев туберкулёза, 164 случая диареи. 98 больных госпитализированы. Также несколько человек получили пищевое отравление или отравление наркотиками, – уточнил он.

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