В столице зарегистрировали новый случай смерти от “флуроны”

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На прошлой неделе в столице скончался ещё один пациент с “флуроной” (сочетание гриппа типа А и COVID-19). Об этом на заседании глав муниципальных служб сообщил начальник Главного управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ.

По его словам, на прошлой неделе в Кишинёве был зарегистрирован 141 случай гриппа, в том числе 88 случаев у несовершеннолетних. 82 пациента были госпитализированы, передаёт tv8.md.

Кроме того, за неделю выявили 4 381 случай ОРЗ, что меньше, чем на предыдущей неделе, когда было 5 272 случая.

Также в столице было подтверждено 64 случая заболевания COVID-19, что на три меньше, чем неделей ранее. Специалисты в области здравоохранения предупреждают о новой возможной волне заболеваний с вариантом “кракен” – подштаммом SARS-CoV-2.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой специалисты рекомендуют при появлении первых симптомов, характерных для респираторных инфекций – лихорадки, кашля, чихания, головной боли, слабости, обращаться к семейному врачу.

Напомним, что в период с 9 по 15 января в Молдове от осложнений, вызванных гриппом, скончались три человека. В одном из случаев была выявлена “флурона” – сочетание вируса гриппа A(H1N1) и SARS CoV-2.

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