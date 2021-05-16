В столице заработали все фонтаны

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Вчера, в День семьи, в Кишинёве заработали все фонтаны. Они будут радовать жителей и гостей столицы всё лето.

В настоящее время в ведении примарии находятся 13 фонтанов: фонтан в парке Штефана чел Маре, два фонтана перед Театром оперы и балета, два фонтана в парке Кафедрального собора, один перед ж/д вокзалом, два в Парке афганцев, по одному в парках “Валя морилор”, “Долина роз”, “Ла извор”, “Алунелул”.

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