В столице заработали все фонтаны

В столице заработали все фонтаны

Вчера, в День семьи, в Кишинёве заработали все фонтаны. Они будут радовать жителей и гостей столицы всё лето.  

В настоящее время в ведении примарии находятся 13 фонтанов: фонтан в парке Штефана чел Маре, два фонтана перед Театром оперы и балета, два фонтана в парке Кафедрального собора, один перед ж/д вокзалом, два в Парке афганцев, по одному в парках “Валя морилор”, “Долина роз”, “Ла извор”, “Алунелул”.

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