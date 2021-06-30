В столице заработали фонтанчики с питьевой водой

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Об этом сообщается на сайте столичной примарии.

Таким образом, кишинёвцы и гости столицы смогут бесплатно утолить жажду в жаркий день. Уточняется, что поставщик принял все меры предосторожности по дезинфекции воды в источниках.

Резервуары расположены в парке «Валя Морилор», сквере парка «Штефан чел Маре», сквере у Кафедрального собора и в парке «Алунелул». Также в секторе Ботаника, возле парка «Долина роз», работает бювет с питьевой водой.

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