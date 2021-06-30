В столице заработали фонтанчики с питьевой водой

В столице заработали фонтанчики с питьевой водой

Об этом сообщается на сайте столичной примарии.

Таким образом, кишинёвцы и гости столицы смогут бесплатно утолить жажду в жаркий день. Уточняется, что поставщик принял все меры предосторожности по дезинфекции воды в источниках.

Резервуары расположены в парке «Валя Морилор», сквере парка «Штефан чел Маре», сквере у Кафедрального собора и в парке «Алунелул». Также в секторе Ботаника, возле парка «Долина роз», работает бювет с питьевой водой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md