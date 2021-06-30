В столице запустили новый троллейбусный маршрут

0

По новому маршруту №38 будут курсировать десять троллейбусов, которые свяжут сектор Ботаника с Буюканами.

Новые троллейбусы будут курсировать с улицы Сармизеджетуса через Албишоару, а конечной остановкой будет улица Алба-Юлия. На определённом участке маршрута троллейбусы будут курсировать автономно. Все десять транспортных единиц на маршруте имеют возможность автономного проезда до 20 км, передаёт moldpres.md.

По словам генпримара Иона Чебана, маршрут был выбран в результате опроса, проведённого на информационном портале муниципалитета.

Этот маршрут получил наибольшее количество голосов жителей города. Мы одобрили его, потому что хотели создать альтернативный маршрут, соединяющий два сектора города, который одновременно уменьшил бы пробки, – отметил Чебан.

В свою очередь, директор Управления электротранспорта Кишинёва Дорин Чёрный заявил, что десять троллейбусов входят в группу, купленную в прошлом году в Беларуси и собранную в столице. Он добавил, что через две недели будет запущен новый троллейбусный маршрут, который будет проходить через улицу Колумна.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.