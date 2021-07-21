В столице запустили новый троллейбусный маршрут (ФОТО, ВИДЕО)

На участке улицы Колумна, между улицами Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Василе Александри, появилась новая контактная сеть. Благодаря этому стал возможен запуск нового троллейбусного маршрута №28 – “Улица Буребиста – улица Чеукарь”.

Троллейбусы №28 будут ездить следующим образом:

Туда – троллейбусный парк №2 – Буребиста – Сармизеджетуса – ж/д вокзал – К. Негруцци – Чуфля – Букурешть – А. Пушкина – К. Тэнасе – Г. Виеру – Ренаштерий – Каля Орхеюлуй – Чеукарь. Обратно – Чеукарь – Каля Орхеюлуй – Ренаштерий – Г. Виеру – К. Тэнасе – Б. Бодони – Колумна – В. Александри – Букурешть – Чуфля – К. Негруцци – ж/д вокзал – Мунчештское шоссе – троллейбусный парк №2.

Кроме того, теперь троллейбусы №10 и 24 смогут объезжать ПВНС по пути на Телецентр в случае проведения там или у памятника Штефану чел Маре различных мероприятий, а пассажиров маршрутов №7, 10, 12, 24, 25 и 32 смогут довозить до сквера Кафедрального собора – до сих пор троллейбусы останавливались на Албишоаре, а людям приходилось идти пешком около километра.

Новая контактная сеть также обеспечит перевозку жителей Чекан и Рышкановки на Центральный рынок, центральный автовокзал и другие объекты, представляющие общественный интерес.