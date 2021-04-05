В столице запущена кампания о мерах защиты от COVID-19

0

Её цель – информирование населения Кишинёва о мерах защиты от коронавируса и поощрение коллективной ответственности за снижение рисков заражения и негативных последствий COVID-19. Кампания инициирована примарией муниципия, она пройдёт под слоганом: «Ради жизни. Ради здоровья».

По словам генерального примара Кишинёва Иона Чебана, кампания будет организована в рамках трехстороннего проекта «Вместе против COVID-19 – Мангейм – Кишинев – Черновцы». Проект реализуется примарией при поддержке города Мангейм, Engagement Global, Service Agency Communities in One World и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития.

– Благодаря этой инициативе муниципалитет также увеличит запасы медицинского оборудования и расходных материалов для оказания неотложной медицинской помощи. На протяжении всего периода пандемии примария вместе с ответственными за управление кризисом COVID-19 учреждениями были рядом с работниками медицинской и социальной систем. Мы приложили максимум усилий для оснащения всех муниципальных медицинских учреждений средствами защиты, – подчеркнул Чебан.

Проект предусматривает укрепление партнёрских отношений на основе солидарности в условиях чрезвычайной ситуации и обмен опытом в трех городах по проблемам борьбы с COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.