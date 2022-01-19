В столице запущен проект по развитию общественного транспорта MOVE IT like Lublin

Столичная примария запустила проект «MOVE IT like Lublin – инициатива устойчивого развития общественного транспорта Кишинёва».
Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, год назад примария объявила об утверждении Контракта о предоставлении гранта для реализации проекта MOVE IT like Lublin, важного проекта для городского развития муниципия.
Проект важен, потому что у нас будет проведённый независимыми экспертами анализ реальной ситуации с общественным транспортом в Кишинёве, его сравнение с транспортной системой в Люблине, заимствование передового опыта модернизации. Надеюсь, что в конце проекта мы достигнем всех 3 основных его целей – совершенствование политики и законодательства в области муниципального общественного транспорта, укрепление институционального потенциала Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, а также модернизация системы управления дорожным движением в Кишинёве, – отметил градоначальник.
Также в Кишинёве продолжается реализация локальных проектов в сфере транспорта: закупка и сборка троллейбусов и автобусов, обустройство выделенных полос для общественного транспорта, обустройство первой в муниципии парковки типа Park and Ride и комплексная работа над обустройством парковок в Кишинёве, реабилитация улиц столицы и создание коридоров для велосипедистов.
Ион Чебан поблагодарил представителей ЕС в Молдове за значительную финансовую поддержку, оказанную примарии Кишинёва, а также мэра Люблина и его команду за открытость и поддержку.
Генпримар также выразил надежду, что путём реализации проекта совместными усилиями удастся добиться следующих результатов:
- местное законодательство о городском транспорте будет гармонизировано с европейским законодательством;
- Главное управление общественного транспорта и путей сообщения будет реформировано;
- у муниципия будет план устойчивой городской мобильности;
- МП “Городской автобусный парк” и Управление электротранспорта Кишинёва будут реорганизованы;
- будет продолжено внедрение полос для общественного транспорта и единого электронного билета;
- сеть маршрутов будет реорганизована для лучшего территориального распределения;
- будет улучшена ситуация в плане борьбы с пандемией COVID-19 в общественном транспорте и снижения рисков распространения инфекции в общественном транспорте;
- будет создан муниципальный центр мониторинга дорожного движения в городе;
- у примарии Кишинёва будут веб-сайт и мобильное приложение, предназначенное для пользователей общественного транспорта, для лучшего информирования населения в режиме реального времени.
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