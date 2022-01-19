В столице запущен проект по развитию общественного транспорта MOVE IT like Lublin

0

Столичная примария запустила проект «MOVE IT like Lublin – инициатива устойчивого развития общественного транспорта Кишинёва».

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, год назад примария объявила об утверждении Контракта о предоставлении гранта для реализации проекта MOVE IT like Lublin, важного проекта для городского развития муниципия.

Проект важен, потому что у нас будет проведённый независимыми экспертами анализ реальной ситуации с общественным транспортом в Кишинёве, его сравнение с транспортной системой в Люблине, заимствование передового опыта модернизации. Надеюсь, что в конце проекта мы достигнем всех 3 основных его целей – совершенствование политики и законодательства в области муниципального общественного транспорта, укрепление институционального потенциала Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, а также модернизация системы управления дорожным движением в Кишинёве, – отметил градоначальник.

Также в Кишинёве продолжается реализация локальных проектов в сфере транспорта: закупка и сборка троллейбусов и автобусов, обустройство выделенных полос для общественного транспорта, обустройство первой в муниципии парковки типа Park and Ride и комплексная работа над обустройством парковок в Кишинёве, реабилитация улиц столицы и создание коридоров для велосипедистов.

Ион Чебан поблагодарил представителей ЕС в Молдове за значительную финансовую поддержку, оказанную примарии Кишинёва, а также мэра Люблина и его команду за открытость и поддержку.

Генпримар также выразил надежду, что путём реализации проекта совместными усилиями удастся добиться следующих результатов:

местное законодательство о городском транспорте будет гармонизировано с европейским законодательством;

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения будет реформировано;

у муниципия будет план устойчивой городской мобильности;

МП “Городской автобусный парк” и Управление электротранспорта Кишинёва будут реорганизованы;

будет продолжено внедрение полос для общественного транспорта и единого электронного билета;

сеть маршрутов будет реорганизована для лучшего территориального распределения;

будет улучшена ситуация в плане борьбы с пандемией COVID-19 в общественном транспорте и снижения рисков распространения инфекции в общественном транспорте;

будет создан муниципальный центр мониторинга дорожного движения в городе;

у примарии Кишинёва будут веб-сайт и мобильное приложение, предназначенное для пользователей общественного транспорта, для лучшего информирования населения в режиме реального времени.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.