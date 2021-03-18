В столице запущен конкурс «Лучший предприниматель в сфере малого и среднего бизнеса в 2020 году»

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Как отметил генеральный примар Ион Чебан, целью состязания является поддержка и поощрение предпринимателей, которые играют особую роль в развитии муниципия, вносят свой вклад в создание новых рабочих мест и улучшение социально-экономической ситуации.

-В конкурсе могут участвовать экономические агенты, являющиеся субъектами сектора малых и средних предприятий, которые должны соответствовать ряду условий, демонстрировать стабильный рост экономических показателей, создавать новые рабочие места, использовать передовые технологии, производить товары и оказывать услуги высокого качества, – отметил Ион Чебан.

В этом году примария Кишинёва вручит 10 премий, среди которых: лучший предприниматель в сфере производства, лучший предприниматель в сфере оказания услуг, лучший предприниматель-новатор, лучший предприниматель в сфере сельского туризма, самый молодой предприниматель и лучший предприниматель-женщина.

-Победители получат денежные призы. Первое место – 10 000 леев, второе – 5000 леев и третье место – 3000 леев. Премии победителям местного конкурса будут вручены не позднее 30 июня. Оценивать и подводить итоги состязания будет местная конкурсная комиссия, – уточнил Чебан.

Отметим, что победители, занявшие первое и второе места в местном конкурсе, примут участие в республиканском состязании. Документы для участия необходимо отправить в Главное управление экономики, торговли и туризма по улице Колумна, 106, или на электронную почту: dgect@cmc.md до 14 мая текущего года.

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