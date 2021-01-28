В столице запланированы отключения воды: список адресов

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На нескольких улицах столицы в пятницу, 29 января, будет приостановлено водоснабжение. По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, отключения произойдут в связи с выполнением запланированных работ.

Так, с 09:00 до 17:00 подача воды будет прекращена по следующим адресам:

ул. Малина Маре, 49/1, Христо Ботева, 4-6, в том числе с дробями;

ул. Препелицей, Кобзарилор, пер. Кобзарилор, Ситарулуй, пер. Извоарелор.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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