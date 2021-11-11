В столице запланированы массовые отключения света

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Поставщик сообщает, что в четверг будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал, 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 34, Трандафирилор, 2, 2/2, 4, 6, 6/2, 9999, В. Трандафирилор, 999 – с 08:45 до 16:00.

ул. Салкымилор, 22/3, Гр. Ботаника, 999 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Бисеричий, 7-19, 18-34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3-29, Г. Кодряну, 46-54, 78, 59-89, Драгомирна, 11-49, 28-68, Хумулешть, 1-3, Скитулуй, 1-21, 2-32 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Галаць, 44, Д. Скиноасей, 3, 3A – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, Крамей, 3/1, 7, пер. 1 Крамей, 3-11, пер. 2 Крамей, 7-9, пер. 3 Крамей, 3, 7, И. Заикин, 24-60, 51, 9001, Моара Рошие, 23-49, 26-30, М. луй Бурчел, 39/1, 49 – с 11:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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