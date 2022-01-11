В столице заменят 300 опор контактной сети троллейбусов

В столице заменят 300 опор контактной сети троллейбусов

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в этом году будут заменены 300 поддерживающих опор для контактной сети троллейбусов.

Как уточнили в городской администрации, также будет осуществляться техническое обслуживание других устройств на территории муниципия, в том числе осветительных приборов. Данная мера принята в связи с тем, что 9 января на Виадуке упали два столба, поддерживающих контактную сеть.

Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Кишинёва Виталие Михалаке сообщил, что опоры контактной сети RTEC на Виадуке были установлены в 80-х годах. А причиной обрушения двух единиц стала эрозия металла, вызванная агрессивными веществами, используемыми для содержания дорог, особенно в зимний период, пишет moldpres.md.

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