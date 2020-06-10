В столице заключили под стражу мошенника-рецидивиста, который скрывался от полиции (ВИДЕО)

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35-летний житель коммуны Бачой, находящийся под следствием по обвинению в мошенничестве, был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка. Ранее мужчину судили за аналогичные и иные нарушения закона.

В начале прошлого года, находясь в магазине мобильных телефонов на улице Н. Димо, нарушитель попытался совершить покупку по чужому документу. Сотрудник магазина заметил обман и сразу же обратился в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Мужчина скрывался от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск.

Злоумышленника задержали и поместили под арест на 30 суток. В соответствии с законодательством ему грозит штраф в размере от 42 500 до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

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