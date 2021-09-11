В столице загорелся склад игрушек (ФОТО)

0

Инцидент произошёл этим утром на улице Петрикань.

Из здания валил густой дым, огнём была затронула площадь в 300 квадратных метров. С пожаром боролись 11 расчётов. Благодаря оперативной работе сотрудников ГИЧС удалось спасти более 1500 квадратных метров складских помещений, находившихся в непосредственной близости от очага возгорания.

Обстоятельства и причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.