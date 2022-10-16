В столице загорелся гараж с электросамокатами

В столице загорелся гараж с электросамокатами

Возгорание произошло вчера вечером на улице Хынчешть, 64/v. Сначала послышался взрыв, после чего гараж охватило огнём. 

На место прибыли три пожарных расчёта. Выяснилось, что в гараже хранились электросамокаты. По предварительным данным, взорвались их аккумуляторы.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, удалось не допустить распространения огня, а также предотвратить взрыв – в помещении был газовый баллон. Пострадавших нет, однако огонь уничтожил гараж площадью 60 квадратных метров, а также имущество, которое хранилось внутри.

Обстоятельства и причину инцидента выяснят специалисты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md