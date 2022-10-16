В столице загорелся гараж с электросамокатами

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Возгорание произошло вчера вечером на улице Хынчешть, 64/v. Сначала послышался взрыв, после чего гараж охватило огнём.

На место прибыли три пожарных расчёта. Выяснилось, что в гараже хранились электросамокаты. По предварительным данным, взорвались их аккумуляторы.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, удалось не допустить распространения огня, а также предотвратить взрыв – в помещении был газовый баллон. Пострадавших нет, однако огонь уничтожил гараж площадью 60 квадратных метров, а также имущество, которое хранилось внутри.

Обстоятельства и причину инцидента выяснят специалисты.

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