(ОБНОВЛЕНО) В столице на ходу загорелась машина: обошлось без жертв (ВИДЕО)

0

(ОБНОВЛЕНО 12.00) Автомобиль марки Volvo загорелся на одной из улиц Кишинёва. По словам очевидцев, прохожие пытались потушить огонь до приезда пожарных.

Инцидент произошёл накануне вечером на улице Михай Садовяну в секторе Чеканы. Прибывший на место ЧП экипаж ГИЧС ликвидировал пожар в течение нескольких минут. К счастью, никто не пострадал, передаёт unimedia.info.

Момент начала пожара попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Ролик был опубликован в социальной сети. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, в результате возгорания была уничтожена передняя часть машины, передаёт publika.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.