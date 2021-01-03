(ОБНОВЛЕНО) В столице на ходу загорелась машина: обошлось без жертв (ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО) В столице на ходу загорелась машина: обошлось без жертв (ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО 12.00) Автомобиль марки Volvo загорелся на одной из улиц Кишинёва. По словам очевидцев, прохожие пытались потушить огонь до приезда пожарных.

Инцидент произошёл накануне вечером на улице Михай Садовяну в секторе Чеканы. Прибывший на место ЧП экипаж ГИЧС ликвидировал пожар в течение нескольких минут. К счастью, никто не пострадал, передаёт unimedia.info.

Момент начала пожара попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Ролик был опубликован в социальной сети. По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, в результате возгорания была уничтожена передняя часть машины, передаёт publika.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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