В столице зафиксировали всплеск энтеровирусной инфекции

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На прошлой неделе в Кишинёве было зарегистрировано около 500 случаев энтеровирусной инфекции, что примерно на 100 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщил начальник Управления социальной защиты и здравоохранения Борис Гылкэ.

По его словам, было зарегистрировано более 220 случаев острой диареи, 80% из которых – у детей, около 200 случаев острого гастроэнтероколита и 30 пищевых отравлений, передаёт moldpres.md.

– Рост числа случаев характерен для постпандемического периода. Во время пандемии случаев заражения стало меньше за счёт усиления профилактических мер. Но сейчас мы наблюдаем период расслабления, характеризующийся несоблюдением правил гигиены и профилактики, что привело к росту числа случаев энтеровирусных инфекций. В то же время наблюдается рост случаев токсикоинфекций, поэтому мы предупреждаем родителей и работников общественного питания, чтобы они были осторожны и соблюдали профилактические меры, — подчеркнул Гылкэ.

Энтеровирусные инфекции — группа острых инфекционных заболеваний, возбудителями которых являются вирусы. Пути заражения могут быть воздушно-капельным или пероральным, через воду, пищу или грязные руки. Симптомы инфекции включают диарею, рвоту, спазмы в животе, лихорадку, головную боль, вялость и апатию. Чаще всего энтеровирусом страдают дети до 6 лет в весенне-осенний период.

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