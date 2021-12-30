В столице задержаны трое наркодельцов, сбывавших марихуану (ВИДЕО)

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Полицейские задержали троих членов преступной группы, ведущих наркобизнес на территории столицы.

В течение двух месяцев правоохранительные органы вели наблюдение за членами группы, распространявшими наркотики через социальные сети. Подозреваемые прятали “товар” в различных тайниках по городу: под деревьями, у бордюров, под камнями и пр.

В результате обысков в домах и автомобилях задержанных лиц нашли несколько банок и пакетиков с марихуаной, весы, пакеты для упаковки и др. Стоимость изъятого составляет около 250 000 леев.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Наркоторговцам грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

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