В столице задержаны четверо карманников-рецидивистов (ВИДЕО)

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Полиция усилила меры борьбы с карманными кражами в общественном транспорте, на рынках и в других местах массового скопления людей в столице.

В результате следственных мероприятий правоохранители задержали 4 жителей столицы в возрасте от 39 до 50 лет, подозреваемых в совершении по меньшей мере 6 карманных краж. Они орудовали в общественном транспорте, где, пользуясь невнимательностью граждан, воровали из сумок и карманов телефоны и кошельки. В ходе допросов подозреваемые признали свою вину.

Задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. На этот раз им грозит штраф в размере до 42 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 2 лет лишения свободы.

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