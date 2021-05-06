В столице задержана группа наркоторговцев. Изъяты вещества на 150 тысяч леев (ВИДЕО)

0

Столичные полицейские совместно с сотрудниками Прокуратуры выявили группу лиц, занимавшихся хранением и распространением препарата PVP («соли») на территории муниципия Кишинёв, а также Тирасполя и Бендер.

Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 19 лет до 21 года. Как было установлено, они продавали наркотики через интернет-магазин в Telegram. В ходе обыска в домах молодых были изъяты мобильные телефоны, весы, около 100 граммов PVP и 500 граммов наркотиков растительного происхождения. Примерная стоимость изъятого составляет 150 000 леев.

Подозреваемые задержаны на 30 суток. Им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.