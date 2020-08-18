Разбила окно машины и украла видеорегистраторы и телефон: в столице задержали ушлую преступницу (ВИДЕО)

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30-летняя женщина обвиняется в краже.

В конце июня она разбила окно автомобиля, припаркованного на улице Албишоара, и украла два видеорегистратора и мобильный телефон. Автовладелец оценил ущерб в 3 500 леев.

Подозреваемая в совершении преступления вскоре была задержана. Женщина призналась в содеянном и сообщила, что часть похищенного успела продать. За кражу злоумышленнице грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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