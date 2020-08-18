Разбила окно машины и украла видеорегистраторы и телефон: в столице задержали ушлую преступницу (ВИДЕО)

Разбила окно машины и украла видеорегистраторы и телефон: в столице задержали ушлую преступницу (ВИДЕО)

30-летняя женщина обвиняется в краже. 

В конце июня она разбила окно автомобиля, припаркованного на улице Албишоара, и украла два видеорегистратора и мобильный телефон. Автовладелец оценил ущерб в 3 500 леев.

Подозреваемая в совершении преступления вскоре была задержана. Женщина призналась в содеянном и сообщила, что часть похищенного успела продать. За кражу злоумышленнице грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md