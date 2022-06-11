В столице задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя

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Правоохранители задержали 46-летнюю женщину, подозреваемую в совершении убийства.

По данным полиции, инцидент произошёл в ночь на 11 июня в секторе Рышкановка. На место прибыла оперативная группа. Правоохранители установили, что женщина из-за ссоры пырнула ножом своего 58-летнего сожителя, после чего покинула место преступления. В результате полученного ранения мужчина скончался.

Подозреваемую задержали и поместили под арест на 72 часа. Ей грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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