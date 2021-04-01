В столице задержали стоматолога, торговавшего наркотическими препаратами (ВИДЕО)

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В начале марта правоохранители раскрыли деятельность преступной группы, специализировавшейся на продаже психотропных веществ. В результате были задержаны два участника ОПГ.

Вскоре удалось выявить ещё одного подозреваемого: им оказался 43-летний стоматолог из столицы. Как выяснилось, на рабочем месте он продавал психотропные препараты “субутекс”. Сам врач также употреблял запрещённые вещества, тем самым ставя под угрозу здоровье своих пациентов.

При задержании полиция обнаружила у мужчины 11 психотропных таблеток, 10 граммов гашиша и около 7 000 леев. На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. В случае обвинительного приговора ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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