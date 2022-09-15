В столице задержали велосипедного вора. Ему грозит до 4 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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В столице задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже двух велосипедов. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

По данным пресс-службы полиции, велосипеды были украдены с парковки жилого дома в центре столицы. Сумма ущерба составила 28 000 леев.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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