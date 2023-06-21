В столице задержали участника мошеннической схемы “Ваш родственник попал в ДТП” 

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Правоохранители задержали 40-летнего иностранца, который подозревается в мошенничестве, связанном со схемой “Ваш родственник попал в ДТП”.

По данным полиции, мужчина был причастен к трем случаям мошенничества, совершенных в столичном секторе Ботаника. Подозреваемый звонил пожилым женщинам, рассказывал им историю о попавшем в ДТП родственнике, а затем лично отправлялся к жертвам домой и забирал у них деньги, предназначенные якобы для “решения проблемы родственника”.

Общая сумма ущерба составила 356 300 леев. В ходе расследования было также установлено, что у мужчины был сообщник, который находится за границей.

Задержанному грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

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