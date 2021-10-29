В столице задержали трёх сбытчиков конопли и изъяли наркотики на 600 000 леев (ФОТО, ВИДЕО)

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Члены преступной группы выращивали, перерабатывали и сбывали коноплю.

Лидер группы, уроженец Страшен, вместе с сообщником занимался закупкой семян конопли. Наркосодержащие растения высаживали на специально обустроенных участках в лесных полосах Новоаненского района. Третий член ОПГ ухаживал за растениями.

При обысках в домах подозреваемых правоохранители нашли измельчённую марихуану, около 3 кг шишек конопли, весы и устройства для измельчения растений конопли. Также были изъяты две единицы оружия, 383 патрона и 5 магазинов.

Правоохранители выдали ордер на арест подозреваемых на 30 суток. Согласно законодательству, им грозит до 15 лет тюрьмы.

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