В столице задержали троицу опытных карманников (ВИДЕО)

0

На трое суток задержаны 37-летняя женщина и двое мужчин 39 и 40 лет. Ранее граждане привлекались за аналогичные правонарушения.

Полиция установила причастность подозреваемых как минимум к 7 эпизодам краж. Карманники орудовали в общественном транспорте, на территории рынков и прилегающих к ним территориях. У потенциальных жертв вытаскивали ценные вещи из карманов и сумок.

Все трое задержанных сознались. По закону им грозит штраф в размере до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы или тюремное заключение сроком до 2 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.