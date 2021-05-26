В столице задержали сообщника мошенницы, которая оформляла кредиты по поддельным документам (ВИДЕО)

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Полицейские поймали сообщника задержанной ранее мошенницы, которая оформляла кредиты на телефоны по поддельным документам. Им оказался 32-летний житель столицы.

По данным пресс-службы столичной полиции, подозреваемые оформляли кредиты на телефоны по поддельным документам, пользуясь при этом услугой доставки на дом. Таким способом были “приобретены” как минимум три телефона.

Задержанный признал свою вину. Его поместили в изолятор на 72 часа.

Мужчине грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 120 до 240 часов или до 3 лет лишения свободы.

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