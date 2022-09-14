В столице задержали серийного угонщика мотоциклов

0

Сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя столицы, подозреваемого в угоне мотоциклов Vipe, Moki и Alpina.

В полицию сектора Ботаника обратились жители Сынжерей, Бэчой и Реваки. Они сообщили, что из дворов их домов были угнаны мотоциклы. Общая сумма ущерба составила 36 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан, а украденное имущество изъято и возвращено владельцам. Задержанный признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.