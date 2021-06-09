В столице задержали рецидивиста, укравшего дорогостоящий велосипед (ВИДЕО)

В столице задержали рецидивиста, укравшего дорогостоящий велосипед (ВИДЕО)

35-летний житель Рышкановки сообщил в полицию о краже электровелосипеда. Причинённый ущерб составил 20 000 леев.

Велосипед украли с парковки. Благодаря записям с установленных там камер видеонаблюдения подозреваемого удалось установить. 26-летний житель столицы признал свою вину и сообщил, что успел продать украденное за 2 500 леев.

Злоумышленнику грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет лишения свободы.

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