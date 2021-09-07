В столице задержали рецидивиста, обокравшего припаркованный автомобиль (ВИДЕО)

В столице задержали рецидивиста, обокравшего припаркованный автомобиль (ВИДЕО)

24-летний гражданин ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

К правоохранителям обратился 61-летний житель столицы и сообщил, что из принадлежащего ему автомобиля Hyundai пропали вещи. Мужчина припарковал машину на улице и оставил без присмотра на некоторое время. Вернувшись, обнаружил пропажу сумки с документами и деньгами. Ущерб потерпевший оценил в 10 150 леев.

Личность подозреваемого вскоре удалось установить. Задержанный признал свою вину и сообщил, что украденные деньги успел потратить. За кражу ему грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет лишения свободы.

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